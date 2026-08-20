Хитрий тест ПДР: в яких напрямках може їхати водій
Задача на знання вимог дорожніх знаків та табличок до них. До перехрестя під'їхав білий автомобіль, водію якого пропонують наступні траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. В яких напрямках дозволений проїзд буднього дня у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- Праворуч та ліворуч.
- У зворотному напрямку.
- Прямо, праворуч та ліворуч.
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
Знак 3.1 "Рух заборонено" забороняє рух у зазначеному напрямку.
Табличка 7.3.3 "Напрямок дії", встановлена під основним знаком, уточнює, що заборона стосується поворотів праворуч та ліворуч.
Табличка 7.4.1 "Час дії" є ключовим елементом завдання. Вона вказує, що заборона, встановлена іншими знаками, діє виключно у суботу, неділю та святкові дні.
Таким чином у будній день водієві білого автомобіля дозволяється рух у будь-якому напрямку з запропонованих.
Правильна відповідь №6
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