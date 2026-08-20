Хитрий тест ПДР: в яких напрямках може їхати водій

Траєкторії руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог дорожніх знаків та табличок до них. До перехрестя під'їхав білий автомобіль, водію якого пропонують наступні траєкторії для подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот. В яких напрямках дозволений проїзд буднього дня у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. У зворотному напрямку. Прямо, праворуч та ліворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Знак 3.1 "Рух заборонено" забороняє рух у зазначеному напрямку.

Табличка 7.3.3 "Напрямок дії", встановлена під основним знаком, уточнює, що заборона стосується поворотів праворуч та ліворуч.

Табличка 7.4.1 "Час дії" є ключовим елементом завдання. Вона вказує, що заборона, встановлена іншими знаками, діє виключно у суботу, неділю та святкові дні.

Таким чином у будній день водієві білого автомобіля дозволяється рух у будь-якому напрямку з запропонованих.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: