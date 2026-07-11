Хитрий тест ПДР про стоянку: хто порушує правила

Стоянка трьох автомобілів. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку і стоянку. Жовтий та червоний автомобілі припарковані біля знаку на правому боці дороги, а синій — на лівому. Водії яких автомобілів порушили правила, здійснивши зупинку у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водії червоного та синього автомобілів. Водії жовтого та синього автомобілів. Водій жовтого автомобіля. Водій синього автомобіля. Усі водії порушили правила.

Розбір задачі

Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку (без трамвайних колій посередині та суцільної лінії розмітки) дозволяється зупинка та стоянка на лівому боці дороги. Тому синій автомобіль мав право там зупинитися.

На правому боці встановлено дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" разом із табличкою 7.2.2 "Зона дії", яка вказує, що зупинка заборонена від місця встановлення знака і протягом 10 м після нього.

Жовтий автомобіль стоїть до знака, тому він правил не порушив. Червоний автомобіль зупинився безпосередньо за знаком у межах 10-метрової зони, що є порушенням.

Знак 3.34 відповідно до розділу 3 Додатку 1 до ПДР діє лише на той бік дороги, на якому він встановлений, тому на синій автомобіль він не поширюється.

Правильна відповідь №1

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