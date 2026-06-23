Хитрий тест ПДР: який знак діє до найближчого перехрестя

Дорожні знаки. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог заборонних та наказових дорожніх знаків. Перед вами знаки 3.2, 4.12 та 3.29. Який з них діє до найближчого перехрестя?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знаки 1 та 2. Знаки 2 та 3. Лише знак 1. Знаки 1 та 3. Лише знак 2. Всі ці знаки.

Розбір задачі

Знак 1 : 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено". Дія знаку поширюється на трактори, самохідні машини та механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним , а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Знак 2 : 4.12 "Обмеження мінімальної швидкості" дозволяє рух з не меншою швидкістю, ніж зазначено на ньому, але й не більшою, ніж це передбачено пунктами 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 ПДР.

Знак 3 : 3.29 "Обмеження максимальної швидкості" забороняє рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові. Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним , а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту. Дія знака не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету.

Правильна відповідь №4

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