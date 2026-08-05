Хитрий тест ПДР, де помиляються 58%: який знак забороняє рух вперед
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та знаків пріоритету. Перед вами знаки 2.6, 5.29, 5.6 та 5.32.1. Який з них забороняє транспортним засобам рух прямо?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Знаки 1 та 2.
- Знаки 3 та 4.
- Лише знак 3.
- Усі, окрім знака 1.
- Лише знак 2.
- Жоден зі знаків
Розбір задачі
Знак 1: 2.6 "Перевага перед зустрічним рухом" позначає вузьку ділянку дороги, під час руху якою водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів. Знак встановлюється безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги.
Знак 2: 5.29 "Місце для розвороту" позначає місце для розвороту транспортних засобів. Поворот ліворуч забороняється.
Знак 3: 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5.
Знак 4: 5.32.1 "Тупик" вказує, що дорога не має наскрізного проїзду.
Отже, жоден з цих знаків не забороняє транспортним засобам рух вперед.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР на круговому перехресті: який порядок проїзду авто
- Корисний тест ПДР: який знак забороняє розворот
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