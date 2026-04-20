Кермо автомобіля почало вібрувати: наскільки все погано

Поява стороннього биття на кермі автомобіля часто свідчить про порушення технічного стану ходової частини або коліс. Такі симптоми можуть бути як наслідком звичайного забруднення дисків, так і сигналом про критичний знос підвіски. Своєчасна реакція на вібрацію дозволяє запобігти аварійним ситуаціям та уникнути дорогого ремонту в майбутньому.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Прості причини

Першим кроком при виявленні дискомфорту стає візуальний огляд коліс. Налиплий бруд або лід на внутрішній частині дисків часто стають причиною розбалансування. Також необхідно уважно перевірити шини на наявність гриж, порізів та сторонніх предметів у протекторі.

Окрему увагу варто приділити тиску в колесах. Нерівномірне накачування шин призводить до погіршення керованості та появи дрібного тремтіння під час руху. Перевірка наявності балансувальних тягарців на дисках допоможе зрозуміти, чи не втратила деталь заводські налаштування ваги.

Технічний огляд

Якщо зовнішній огляд не дав результатів, рекомендується звернутися до сервісу для балансування коліс та перевірки розвалу-сходження. Ці процедури часто розв'язують проблему биття на середніх та високих швидкостях. Правильне налаштування геометрії осей суттєво подовжує термін служби гуми.

У складніших випадках діагностика проводиться на підіймачеві для оцінки стану гальмівної системи та маточинних підшипників. Зношені елементи підвіски можуть створювати люфти, які передаються на кермову колонку. Своєчасна заміна пошкоджених вузлів гарантує стабільність автомобіля на дорозі.

Електронні системи

Для сучасних машин важливою частиною перевірки є комп'ютерна діагностика кермового управління. Проблеми з гідравлічним або електричним підсилювачем часто проявляються саме через нехарактерні вібрації. Подібні несправності вимагають втручання кваліфікованих майстрів зі спеціальним обладнанням.

Вібрація на кермі ніколи не буває дрібницею, яку можна ігнорувати. Це чіткий сигнал до дії, що допомагає врятувати підвіску від передчасного руйнування.

