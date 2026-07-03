Каверзний тест ПДР, в якому помиляються 67% опитаних

Варіанти подальшого руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. На перехресті увімкнений зелений сигнал світлофора, а також встановлені знаки "Головна дорога" та "Зона розвороту". В якому напрямку дозволено продовжити рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь та розбір завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише прямо. Лише у зворотному напрямку. Ліворуч та у зворотному напрямку. Ліворуч та прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Всі напрямки дозволяються.

Розбір задачі

Зелений світлофор дозволяє рух в усіх напрямках, але є нюанси. Згідно з пунктом 8.3 ПДР, сигнали світлофора мають перевагу перед вимогами дорожніх знаків пріоритету, скасовуючи дію знака 2.3 "Головна дорога". Проте світлофор не може припинити дію інформаційно-вказівних знаків.

Головна особливість інформаційно-вказівного знаку 5.30 "Зона розвороту" полягає у тому, що він дозволяє розворот, але категорично забороняє поворот ліворуч.

Рух прямо та розворот для водія у зображеній ситуації нічим не обмежені.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: