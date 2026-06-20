Каверзний тест ПДР: кого з пасажирів може підібрати таксист
Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків та з теми про зупинку та стоянку. Водій таксі вибирає пасажирів: або чоловіка праворуч, або жінку ліворуч. Біля кого він має право зупинитися для посадки у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Біля чоловіка праворуч.
- Біля жінки ліворуч.
- Може зупинитися біля обох.
- Не має права зупинятися у позначених місцях.
Розбір задачі
Знак 3.34 "Зупинку заборонено", який встановлений з правого боку вулиці, забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, окрім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів.
Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів на лівому боці дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, забороняються, якщо посередині дороги є трамвайні колії.
Таким чином таксист має право підібрати лише чоловіка.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР про розворот: чи дозволений водію небезпечний маневр?
- Тест ПДР на складному перехресті: хто кого пропускає?
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