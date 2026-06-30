Які вживані моделі Nissan мають проблемні коробки передач

Nissan Rogue 2017 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Безступеневі коробки передач або варіатори здобули велику популярність на автомобільному ринку завдяки здатності максимально ефективно використовувати потужність двигуна та економити пальне. На відміну від традиційних трансмісій з фіксованою кількістю передач, така система пропонує безмежну кількість робочих режимів завдяки роботі ременя та шківів. Японський виробник Nissan став одним з лідерів масового впровадження цієї технології в міських автомобілях. Проте бажання водіїв зменшити витрати бензину на практиці зіткнулося з серйозними проблемами довговічності. Постійні технічні збої та поломки підірвали репутацію надійності бренду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Проблемні моделі

Експерти виділяють великий перелік вживаних автомобілів різних років випуску, коробки яких викликають найбільше нарікань. Наявність серйозних дефектів підтверджується колективними судовими позовами від власників та офіційним розширенням заводських гарантійних зобов'язань. Державні американські бази даних фіксують тисячі офіційних скарг на некоректну роботу трансмісії.

Ось список моделей з найбільш ненадійними варіаторами:

Nissan Altim a (2007–2018)

a (2007–2018) Nissan Sentra (2007–2019)

(2007–2019) Nissan Maxima (2007–2019)

(2007–2019) Nissan Murano (2003–2019)

(2003–2019) Nissan Pathfinder (2013–2020)

(2013–2020) Nissan Quest (2011–2017)

(2011–2017) Nissan Rogue (2008–2019)

(2008–2019) Nissan Versa (2007–2019)

Суть дефекту

Головною проблемою японських варіаторів є проковзування приводного ременя на робочих шківах під час навантажень. Цей процес залишає глибокі подряпини на металевій поверхні шківів, що лише посилює подальше ковзання деталей. Водій зазвичай відчуває це як сильне сіпання, затримки або тремтіння автомобіля під час спроби прискоритися.

Подальше ігнорування проблеми призводить до критичного перегріву коробки, повної втрати потужності та остаточного виходу агрегату з ладу.

Середня вартість повної заміни пошкодженого вузла для популярної моделі Altima у США становить близько 3860 доларів, причому серйозна поломка часто трапляється вже на позначці 120 000 км.

За умови дуже спокійного стилю їзди та частого оновлення мастила варіатор здатний подолати понад 320 000 км, але любителям простої експлуатації краще пошукати інші варіанти.

Раніше Новини.LIVE писали, що робити, коли коробка передач авто зламалася під час руху. У разі виникнення критичного збою важливо чітко знати алгоритм дій, щоб уникнути аварії на дорозі.

Також читайте, як довго служить автоматична коробка передач. Багато залежить від регулярного сервісного догляду за цим агрегатом.