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Головна Авто Які автомобілі в Україні не пройдуть техогляд за новими правилами

Які автомобілі в Україні не пройдуть техогляд за новими правилами

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 10:50
Новий техогляд в Україні: які авто масово завалять тестування
Технічний огляд авто. Фото: auto.ria.com

В Україні активізувався процес поетапного повернення обов'язкового технічного огляду для легкових автомобілів у межах інтеграції з ЄС. Нові правила перевірки будуть суворими та максимально цифровізованими. Готуватися до обов'язкового технічного контролю водіям краще заздалегідь, щоб гарантовано отримати сертифікат. Через які проблеми велика частина українського автопарку ризикує завалити тестування.

Про це розповів Telegraf керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Віннер партнерс" Сергій Литвиненко.

Екологічні вимоги

Найбільшою проблемою для багатьох власників вживаних автомобілів стане перевірка вихлопної системи. Машини з вирізаними каталізаторами або видаленими сажовими фільтрами гарантовано провалять екологічний тест на рівень шкідливих викидів.

Для успішного проходження перевірки власникам доведеться повертати дорогі очисні системи на місце. Популярна раніше практика позбавлення від цих елементів задля економії чи додавання потужності для двигуна тепер стане перешкодою для виїзду на дорогу.

Безпека конструкції

Наявність будь-яких люфтів у механізмах кермового управління або нерівномірне спрацьовування гальм на різних колесах стануть миттєвою причиною для відмови у видачі сертифіката. Інспектори будуть прискіпливо оцінювати стан ходової частини та гальмівної системи на спеціальних стендах.

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Також критичним дефектом вважається наявність тріщин на лобовому склі з боку водія в зоні роботи склоочисників. Не пропустять на техогляді й автомобілі з нерегульованими фарами або встановленим кустарним ксеноновим світлом. Наостанок обов'язково перевірять наявність справного вогнегасника, сертифікованої аптечки та знака аварійної зупинки.

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Європейський союз авто Україна проблеми автомобіль техогляд
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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