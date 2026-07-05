Як звичайний бруд може знищити двигун автомобіля

Кросовер на брудній ділянці бездоріжжя. Фото (ілюстративне): autoblog.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Ідея про те, що немитий кузов автомобіля може призвести до капітальної поломки двигуна, звучить як вигадка недобросовісних майстрів. Під час літньої спеки один з клієнтів автосервісу зіткнувся саме з такою проблемою та спочатку звинуватив фахівців у шахрайстві. Проте детальний огляд показав, що звичайне ігнорування мийки здатне повністю знищити силовий агрегат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Навантаження системи

Принцип роботи автомобільного кондиціонера базується на замкненому обміні теплом, де ключову роль відіграє компресор та радіатор кліматичної системи. Цей елемент завжди розташований у передній частині транспортного засобу, безпосередньо перед основним радіатором охолодження двигуна. Коли кондиціонер вмикається у спеку, його радіатор сильно нагрівається, додатково підігріваючи зустрічний потік повітря.

За стабільну температуру в системі відповідають потужні вентилятори, які примусово проганяють повітря крізь стільники. Якщо потік повітря зустрічає перешкоду, баланс миттєво руйнується. Радіатори сучасних моделей машин виготовляють з дуже тонких матеріалів, а самі вузли у підкапотному просторі встановлюють максимально щільно один до одного.

Наслідки бездоріжжя

Власник великого міського кросовера періодично виїжджав на бездоріжжя, але після заміських поїздок не вважав за потрібне ретельно вимивати нижню частину кузова. У результаті простір між радіатором кондиціонера та охолоджувальним контуром двигуна повністю забився густим мулом і висохлим болотом. Спочатку в автомобілі майже повністю зникло приємне прохолодне повітря, а згодом від перегріву заклинило сам двигун.

Відновлення пошкодженого мотора виявилося фінансово недоцільним, тому власнику довелося купувати вживаний агрегат на заміну. Звичайно, подібне тотальне забруднення частіше зустрічається у любителів екстремальних поїздок лісами та полями. Проте навіть у звичайних міських легковиках стільники радіаторів за кілька років забиваються пилом, пухом та залишками комах, суттєво знижуючи ефективність кондиціонування.

Раніше Новини.LIVE писали, в яких автомобілях не можна одразу глушити двигун. Дотримання специфічних правил зупинки турбомотора стає головним чинником збереження його ресурсу.

Також читайте, що відбувається з двигуном авто, коли падає рівень оливи. Брак тиску призводить до виникнення сухого тертя у найбільш віддалених вузлах, якими є розподільні вали та турбіна.