Як врятувати автомобіль після затоплення

Сильні травневі зливи в Україні призводять до значного підтоплення міських вулиць, створюючи серйозну загрозу для транспортних засобів. Потрапляння автомобіля у глибоку воду може спричинити важкі технічні наслідки, які вимагатимуть значних фінансових витрат. Власникам машин варто знати алгоритм дій у такій ситуації, щоб мінімізувати шкоду для основних вузлів. Правильна поведінка в перші години після підтоплення дозволяє врятувати техніку від утилізації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Перші кроки

Ознаками серйозного затоплення є занурення кузова у воду на рівні підлоги салону, раптова зупинка мотора під час подолання калюжі або виявлення вологи на верхній частині силового агрегату. Категорично забороняється запускати двигун до точного з'ясування масштабів підтоплення. Якщо мотор заглух самостійно, намагатися завести його знову не можна аж до ретельного огляду фахівцями СТО.

Також не варто вмикати запалювання, світлові прилади чи інші бортові електроспоживачі, поки залишається ризик залиття проводки. Слід уважно оглянути кузов для визначення рівня ватерлінії. Про глибину занурення свідчать наявність конденсату або калюж всередині фар, накопичення мулу, піску та трави в колісних арках, а також характерні мокрі смуги на тканинній оббивці дверних карт та крісел.

Загроза електроніці

Вода є руйнівним чинником для електричних систем, позаяк вона активно провокує окиснення контактів у роз'ємах та всередині електронних блоків. Для виникнення збоїв часом необов'язково занурювати деталі у воду повністю, адже тривала надмірна вологість у багажнику чи салоні теж запускає процеси руйнування.

Ще одним небезпечним наслідком є пробій ізоляції джгутів проводки, що неминуче призводить до коротких замикань та виходу з ладу дорогих блоків управління. Крім того, волога стає потужним каталізатором розвитку корозії металу. Насамперед іржа вражає місця зі збитою фарбою, приховані порожнини порогів, підлогу під килимами та внутрішні об'єми дверей.

Небезпека гідроудару

Найважчим наслідком підтоплення є гідроудар, який виникає у разі потрапляння навіть незначної кількості води в циліндри разом з повітрям. Позаяк рідина не стискається, у момент підйому поршня відбувається миттєва деформація та руйнування елементів циліндро-поршневої групи. Це призводить до необхідності проведення капітального ремонту мотора або його повної заміни.

Вода залишається небезпечною навіть для агрегату, що не працює, оскільки краплі вологи всмоктуються в систему безпосередньо в момент першої спроби прокручування стартером. Перед запуском підмочений транспортний засіб необхідно доставити на евакуаторі до спеціалізованої майстерні для часткового розбирання та дефектування.

Відкладені наслідки

Багато прихованих дефектів, особливо в цифрових мережах та платах, починають проявлятися лише через тижні або місяці після події. Своєчасне повне просушування та обробка захисними сумішами вразливих місць дозволяють уникнути цих неприємностей. Проте навіть якісний сервіс не гарантує повну відсутність вогнищ прихованої корозії у майбутньому.

Замінювати всі компоненти превентивно немає жодного сенсу, позаяк це вимагатиме надмірних фінансових вкладень. Раціональним кроком буде звернення до досвідчених майстрів з делікатних робіт, які добре знають слабкі місця конкретної моделі. Фахівці зможуть послідовно очистити та висушити кожну небезпечну точку.

