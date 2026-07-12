Як виникла назва автомобільної компанії Mazda

Логотип Mazda. Фото: netcarshow.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Японська компанія Mazda завжди любила виділятися на тлі конкурентів завдяки унікальним технічним рішенням. Марка десятиліттями розвивала роторні двигуни, а нещодавно випустила новий рядний 6-циліндровий мотор, коли весь світ масово переходив на компактні четвірки. Прагнення йти власним шляхом простежується з моменту заснування фірми й відображається у її нетиповому імені. Більшість автовиробників обирали прості абревіатури або власні прізвища, але назва японського бренду отримала значно цікавіший подвійний зміст.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Подвійне значення

Історія виробника розпочалася у 1920 році з відкриття скромного підприємства Toyo Cork Kogyo, яке займалося переробкою коркового дерева. За рік компанію очолив Джудзіро Мацуда, який швидко переорієнтував бізнес на виробництво машинного обладнання, а згодом і транспортних засобів. Саме прізвище нового керівника стало першим логічним поясненням для майбутнього імені автомобільної марки. Японська вимова слова Mazda має велику фонетичну схожість із прізвищем Мацуда.

Офіційно унікальне ім'я з'явилося лише в 1931 році з випуском першої моделі компанії, якою став триколісний вантажний моторолер Mazda-Go. Через три роки, у березні 1934 року, назву зареєстрували як офіційну торгову марку. Під час підготовки до випуску першого вантажного 3-колісника керівництво серйозно розглядало й інші варіанти на кшталт Sumera-Go або Tenshi-Go. Усі ці назви також мали глибокий духовний підтекст та перекладалися як божественні чи ангельські символи.

Божественний зв'язок

Окрім схожості з прізвищем засновника назва бренду офіційно відсилає до давнього зороастрійського божества, на ім'я Ахура Мазда. Цей верховний бог світла уособлює абсолютну мудрість, високий інтелект та повну гармонію. Керівництво компанії бачило в цьому імені символ початку східної та західної цивілізацій, а також уособлення майбутньої автомобільної культури.

Зв'язок з давнім божеством гармонії та світла відображався і в еволюції фірмових логотипів протягом багатьох років експлуатації модельного ряду. Особливо яскраво це проявилося у 1990 році з дебютом преміального суббренду Eunos, емблема якого безпосередньо копіювала стародавні символи Ахура Мазди. Знайомий багатьом водіям сучасний логотип у вигляді розправлених крил марка почала використовувати з 1997 року.

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