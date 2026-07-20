Як правильно буксирувати машину з автоматичною коробкою передач

Буксирування автомобіля. Фото: mach1services.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Раптова поломка автомобіля змушує водія швидко шукати буксирувальний трос та допомогу. Проте транспортний засіб з автоматичною коробкою передач не можна просто так тягнути на зчіпці. Неправильне транспортування здатне повністю зруйнувати трансмісію всього за кілька кілометрів спільного шляху. Перед початком руху необхідно врахувати кілька критично важливих технічних нюансів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtoto.

У чому небезпека

У класичних коробках автомат циркуляція змащувальної рідини відбувається завдяки роботі масляної помпи. Цей вузол функціонує лише при запущеному двигуні автомобіля. Коли мотор вимкнений, помпа не створює тиску, хоча колеса машини продовжують обертати окремі внутрішні деталі коробки. У результаті підшипники, втулки та фрикціони швидко залишаються без змащення і перегріваються.

Часто водії використовують неофіційне правило "50 на 50", яке дозволяє рух зі швидкістю до 50 км/год на відстань не більше 50 км. Проте для багатьох сучасних трансмісій ці обмеження є значно суворішими, тому інструкція виробника завжди має пріоритет.

Правила транспортування

Під час руху селектор трансмісії обов'язково повинен перебувати в положенні N. Якщо акумулятор повністю розрядився і важіль заблокований, використовують спеціальний механізм розблокування Shift Lock Release. За можливості двигун зламаного авто краще залишити працювати для збереження циркуляції оливи та полегшення роботи гальм і керма. Намагатися запустити двигун з автоматичною коробкою передач з товкача категорично заборонено.

Тип приводу також суттєво впливає на безпеку процесу:

Передньопривідні машини бажано транспортувати з частковим навантаженням передньої осі.

Для задньопривідних моделей аналогічно підіймають задню вісь.

Повнопривідні автомобілі через ризик пошкодження роздавальної коробки та муфт можна перевозити виключно на платформі евакуатора.

Інші нюанси

Різні типи автоматизованих трансмісій вимагають індивідуального підходу. Варіатори вкрай чутливі до дефіциту тиску мастила.

Особливу обережність слід проявляти з гібридами, де обертання коліс змушує електродвигун працювати в режимі генератора, що загрожує виходом з ладу дорогої силової електроніки.

Під час руху на тросі вкрай важливо уникати різких ривків та вчасно гальмувати для збереження натягу. Якщо з машини витікає трансмісійна рідина, заклинило колеса або пошкоджено підвіску, ризикувати не варто. У таких ситуаціях єдиним правильним рішенням буде викликати евакуатор, оскільки його послуги коштуватимуть значно дешевше за капітальний ремонт коробки.

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