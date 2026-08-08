Електромобілі з найменшим запасом ходу: у чому їхня перевага

Citroen e-C3 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Під час вибору електрокарів частіше звертають увагу на максимальній далекобійності. Проте для багатьох водіїв невеликий запас ходу не є критичним недоліком, особливо у форматі другого авто для родини. Компактні міські моделі пропонують доступну ціну, адже саме батарея становить більшу частину вартості транспортного засобу. При цьому маленький пробіг перестає бути проблемою за наявності власного нічного заряджання від домашньої мережі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Доступні європейці

Стильний Fiat 500e оснащено батареєю на 23,8 кВт-год, що забезпечує до 190 км пробігу за циклом WLTP. Двигун на 95 к.с. розганяє авто до 100 км/год за 9,5 секунди при максимальній швидкості 150 км/год, а швидке заряджання постійним струмом потужністю 50 кВт поповнює енергію до 80% за 30 хвилин.

Французький Citroen e-C3 видає 113 к.с. та має ліміт швидкості у 125 км/год. Батарея місткістю 30,3 кВт-год розрахована на 205 км шляху.

Бюджетна Dacia Spring пропонує мотор на 70 к.с., акумулятор на 24,3 кВт-год з пробігом до 221 км та максимальну швидкість 130 км/год.

Азійські альтернативи

Китайський Leapmotor T03 оснащено мотором на 95 к.с. з пробігом до 265 км на одному заряді. Його максимальна швидкість становить 130 км/год, а розгін до сотні займає 12,7 секунди. Модель вирізняється наявністю багатьох помічників водія та комплектом кабелів у базі.

Моделі BYD Dolphin (156 к.с., батарея 43,2 кВт-год) та Dongfeng Box (95 к.с., батарея 42,3 кВт-год) декларують однаковий пробіг до 310 км. Обидва автомобілі пропонують багате оснащення, камери та швидку зарядку потужністю понад 80 кВт.

Раніше Новини.LIVE писали, як врятувати батарею електрокара в спеку та зберегти запас ходу. Регулярний перегрів здатний завдати структурі акумулятора непоправної та незворотної шкоди.

Також читайте, на якій швидкості електрокари збільшують витрати енергії на 60%. Випробування Supertest, проведене на маршруті між Ліоном та Парижем, охопило близько 80 сучасних моделей електромобілів.