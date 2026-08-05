Двигуни Toyota, від яких варто триматися якнайдалі

Двигун 3.4 i-Force V6. Фото: Toyota

Сергій Якуба Редактор

Повнорозмірний пікап Toyota Tundra заслужено має репутацію одного з найнадійніших автомобілів на ринку. Виробник рідко повністю змінює мотори під час рестайлінгу, роками покращуючи перевірені часом конструкції. Проте аналіз відгуків власників та звітів профільних відомств показує, що ранні версії певних силових агрегатів завдають чимало клопоту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Версії 4.7L V8

Модифікація 4.7L V8, яка випускалася у 2005–2008 роках, вважається доволі суперечливою. Хоча чимало таких машин долають величезні пробіги за умови належного догляду, ці роки випуску отримали найбільше скарг. Головною болячкою агрегату є несправність вторинної повітряної помпи.

Коли цей вузол виходить з ладу, пікап переходить в аварійний режим руху, що супроводжується характерним гудінням. Ремонт системи вимагає чималих фінансових витрат. Офіційних відкликань через цю проблему не було, тому власникам доводилося усувати несправність власним коштом.

Варіанти 5.7L V8

Двигун 5.7L V8, випущений у 2010–2012 роках, успадкував подібні проблеми з повітряною помпою. Крім того, на форумах фіксувалися випадки раптового відключення блоку управління двигуном, що призводило до несподіваної зупинки машини прямо під час руху.

Ще однією серйозною проблемою стала підвищена витрата мастила через витоки в зоні корпусу розподільних валів та головки блока циліндрів. У занедбаних випадках такі протікання призводили до повного заклинювання мотора, заміна якого обходиться у велику суму. Через це згадані роки випуску краще обходити стороною.

Сучасні 3.4L i-FORCE V6

Сучасні пікапи 2022–2024 років випуску з 3,4-літровим двигуном i-FORCE V6 отримали відкликання. Головна проблема криється у виробничому браку, через який усередині агрегатів залишалися металеві відходи. Залишки сміття швидко виводять з ладу головні підшипники та інші важливі компоненти.

Навіть після усунення заводських дефектів власники стикаються з відмовами турбокомпресорів через несправні актуатори перепускного клапана. У найгірших ситуаціях це закінчується повною заміною мотора.

Раніше Новини.LIVE писали про чотири кращі альтернативи Toyota Tundra. Американські конкуренти пропонують покупцям набагато ширший вибір комплектацій та за багатьма ключовими параметрами суттєво переважають японський автомобіль.

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