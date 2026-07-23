Двигуни 1.6 на автомобілях Kia та Hyundai: які з них надійніші

Двигун 1.6 GDI (G4FD). Фото: Kia

Сергій Якуба Редактор

Бензинові двигуни об'ємом 1,6 л стали основою успіху більшості моделей Hyundai та Kia. На цих силових агрегатах виходять з конвеєра популярні кросовери Sportage і Tucson, а також компактні Ceed, i30 та K4. Проте лінійка містить атмосферні модифікації, турбоверсії та кілька поколінь гібридних систем, які суттєво відрізняються за своєю довговічністю.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Атмосферний GDI

Атмосферний двигун 1.6 GDI з прямою подачею пального здатний долати понад 250 000 км. Головною проблемою ранніх версій 2010–2014 років випуску був знос шатунних вкладишів через рідкісну заміну мастила. У новіших екземплярах цей недолік усунули, проте через особливості безпосереднього впорскування на впускних клапанах з часом утворюється нагар, який потребує чищення кожні 100 000 км.

Турбований варіант 1.6 T-GDI забезпечує відмінну динаміку, але вимагає підвищеної уваги до обслуговування. На вживаних машинах часто трапляються витоки оливи біля турбіни та збої клапана вентиляції бака. У версіях після 2020 року встановлено бензиновий сажовий фільтр, який швидко забивається під час поїздок виключно містом. Роботизована коробка 7DCT у парі з цим мотором часто вимагає заміни зчеплення вже через 100 000 км.

Гібридні системи

Старший атмосферний гібрид 1.6 GDI HEV вважається одним з найнадійніших у лінійці концерну. Позаяк автомобіль рушає з місця за допомогою електромотора, робот з подвійним зчепленням працює без перегріву й витримує до 300 000 км на рідних деталях. Сам двигун рідше працює під піковим навантаженням, тому накопичує менше нагару.

Сучасний турбогібрид 1.6 T-GDI працює з класичним 6-ступеневим автоматом, що повністю знімає питання зносу зчеплення. Проте під час коротких зимових поїздок мотор не встигає прогрітися, через що незгорілий бензин потрапляє в картер і розріджує моторну оливу. Щоб захистити мотор від зносу, мастило в такому гібриді потрібно міняти кожні 8000–10 000 км.

Вибір версії

Для щоденних міських заторів найкраще підходить атмосферний гібрид 1.6 GDI HEV, який споживає мінімум пального й не має проблем з сажовим фільтром. Для спокійної їзди за помірний бюджет підійде звичайний атмосферник GDI за умови частої заміни мастила.

Водіям, які регулярно виїжджають на трасу, краще підійде турбований 1.6 T-GDI, де сажовий фільтр зможе самостійно очищуватися під час швидкісного руху.

Незалежно від обраної версії, трансмісійне мастило в коробці передач варто міняти кожні 60 000 км.

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