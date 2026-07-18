Чому Yamaha припиняє випуск культового мотоцикла

Мотоцикл Yamaha YZF-R6 2006 року. Фото: visordown.com

Сергій Якуба Редактор

Японський виробник офіційно підтвердив повне завершення виробництва культової моделі YZF-R6. Протягом майже тридцяти років компанія випускала ці надійні мотоцикли для любителів швидкості та трекових перегонів. Тепер навіть спеціальні версії без дорожньої реєстрації назавжди зійдуть з конвеєра. Останні екземпляри цієї серії покупці отримають у 2027 році.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Екологічні вимоги

Головною причиною такого рішення стала не втрата популярності, а дедалі суворіші екологічні стандарти. Ще у 2021 році через введення жорстких європейських норм бренд припинив продажі дорожньої версії. Модернізація високооборотного 4-циліндрового двигуна об'ємом 599 куб. см виявилася фінансово невигідною для компанії.

Тоді виробник залишив на ринку лише трекову модифікацію моделі, яка не потребувала дорожньої реєстрації. Проте незабаром навіть цю версію повністю знімуть з виробництва. Влітку в Японії відкрили прийом замовлень на дві фінальні обмежені серії, які поставлять клієнтам у першій половині 2027 року.

Спортивна історія

Модель дебютувала у 1998 році та відразу зробила переворот у мотоциклетному світі. Вона стала першим серійним спортивним мотоциклом у класі 600 куб. см, чий двигун подолав межу потужності у 100 к.с. Згодом конструктори додали електронне впорскування пального та інші передові перегонові технології.

Техніка роками домінувала на світових змаганнях, здобувши десять титулів чемпіона світу у престижному класі Supersport. Особливою виявилася серія з шести переможних сезонів поспіль. Тепер ера класичних середньокубатурних спортбайків завершується, а на зміну легенді приходить нова модель з двигуном об'ємом 890 куб. см на 119 к.с.

Раніше Новини.LIVE писали про шість легких мотоциклів, які підходять будь-якому водієві. Традиційні байки класу круїзер асоціюються з великою вагою, масивними сталевими рамами та об'ємними двигунами, проте на ринку є кілька варіантів, які зберігають класичний стиль, але забезпечують максимальний контроль водія над транспортним засобом.

Також читайте про дорожню розмітку, яка запобігає виїзду мотоциклістів під час повороту на зустрічну смугу в небезпечних місцях. Йдеться про білі кола поруч з розділовою лінією смуг.