Чому на панелі авто загоряється індикатор тиску моторної оливи

Датчик тиску моторної оливи. Фото: speedwaytireandservice.com

Якщо під час руху на приладовій панелі загоряється червоний символ маслянки, моторна олива перестає створювати потрібний тиск у системі змащення. Цей сигнал попереджає про критичну загрозу, адже без мастила металеві деталі двигуна починають тертися на суху та швидко руйнуються. Лампочка може світитися постійно або блимати лише на холостих обертах у заторах чи на морозі. Розуміння причин несправності та чіткий порядок дій допомагають уникнути дорогого капітального ремонту силового агрегата.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

Реклама

Принцип роботи

Датчик тиску монтують безпосередньо в магістраль блока циліндрів, де він стежить за силою потоку рідини від масляної помпи до електронного блока керування ECU. До запуску мотора тиск у системі відсутній, тому контакти замкнені й червоний індикатор горить, а після старту помпа тисне на мембрану приладу та гасить символ. Варто розрізняти цей контролер і датчик рівня у піддоні картера, адже останній лише вимірює об'єм рідини та попереджає про потребу доливання жовтим значком.

У сучасних машинах використовують електронні датчики з керамічним або п'єзоелектричним елементом, які передають цифрові дані про силу потоку в реальному часі. У старіших авто трапляються механічні прилади, де мембрана штовхає шток або подає мастило тонкою трубкою до аналогового манометра в салоні.

Причини збою

Падіння тиску в системі виникає через критично низький рівень рідини в картері, знос шестерень помпи, засмічення масляного фільтра або втрату в'язкості мастила після тривалого пробігу. Якщо лампочка підморгує лише на холостих обертах, це зазвичай вказує на сильний перегрів рідини або збільшення зазорів між колінвалом та вкладишами у зношеному двигуні.

Читайте також:

Іноді проблема криється в самому датчику, коли в ньому проривається мембрана, окиснюються контакти або перетирається провід. Перевірити справність контролера допомагає огляд корпусу на наявність підтікань або замір реальних показників еталонним механічним манометром замість штатного вимірювача.

Коли в системі виникає масляне голодування, першим від перегріву страждає турбокомпресор, а слідом за ним виходять з ладу розподільчі вали та поршневі кільця. Найгіршим сценарієм стає провертання шатунних вкладишів і повне заклинювання мотора, після чого блок циліндрів часто вже не підлягає відновленню.

Алгоритм дій

При появі червоної маслянки на ходу водій повинен увімкнути аварійну сигналізацію, безпечно з'їхати на узбіччя та негайно заглушити двигун. Далі потрібно зачекати п'ять хвилин, перевірити рівень рідини щупом, оглянути простір під машиною на наявність калюж і за відсутності сторонніх стукотів долити мастило. Якщо ж під капотом чути металевий скрегіт або під авто утворилася пляма, продовжувати рух заборонено і слід викликати евакуатор. Спроба самостійно доїхати до найближчого сервісу при індикаторі, що палає, зазвичай закінчується повним руйнуванням силового агрегата.

Щоб захистити систему змащення від подібних поломок, фахівці радять міняти мастило у міському циклі кожні 7000–8000 км разом з фільтром. Також важливо використовувати рідини виключно з допусками виробника, перевіряти щуп раз на два тижні та прогрівати мотор пару хвилин у зимові морози перед початком руху.

Загалом червоний значок тиску вимагає миттєвої зупинки та уважної перевірки стану мотора. Своєчасна реакція на сповіщення приладової панелі та дотримання регламенту обслуговування зберігають ресурс двигуна на сотні тисяч кілометрів.

Раніше Новини.LIVE писали, що означає літера W на каністрі з моторною оливою. Позначення вказує на здатність рідини зберігати плинність під час роботи в умовах низьких температур.

Також читайте, коли Toyota та Honda рекомендують міняти моторну оливу. Більшість водіїв орієнтуються виключно на пробіг, що істотно скорочує життя силового блоку.