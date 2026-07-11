Чому мультимедійні системи стали головною проблемою нових авто

Сучасна мультимедійна система. Фото: netcarshow.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Аналітична компанія JD Power опублікувала результати дослідження початкової якості автомобілів за 2026 рік. Головним джерелом невдоволення власників нових транспортних засобів стали збої в роботі інформаційно-розважальних систем. Фахівці оцінювали кількість скарг, з якими водії стикаються протягом перших 90 днів експлуатації. Отримані дані демонструють чітку тенденцію до погіршення ситуації саме в цифровому сегменті.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

Електронні збої

У масовому сегменті на кожні 100 машин припадає понад 44 звернення через некоректну роботу мультимедіа. Найчастіше водії повідомляють про постійні перебої під час підключення Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth та Wi-Fi. Проблема криється в тому, що операційні системи смартфонів оновлюються значно швидше, ніж програмне забезпечення автомобільних заводів. Через це автовиробникам доводиться постійно адаптувати власні системи під нові версії iOS або Android.

Не менше нарікань викликають і фірмові мобільні застосунки для дистанційного керування замками чи кліматом. Позаяк більшість важливих функцій тепер перенесли на центральний сенсорний екран, будь-які помилки софту псують щоденне користування машиною. Водіїв дратує необхідність шукати базові налаштування на кшталт підігріву сидінь через кілька підменю.

Джерело: JD Power

Повернення кнопок

Через хвилю невдоволення деякі великі автомобільні бренди вже почали змінювати архітектуру салонів. Компанія Volkswagen офіційно підтвердила повернення звичайних фізичних кнопок у своїх майбутніх новинках. У схожому напрямку рухається бренд Hyundai, де визнають вищу практичність традиційних перемикачів. До того ж організація Euro NCAP планує знижувати оцінки з безпеки тим моделям, які не мають окремих фізичних органів керування.

При цьому загальна механічна якість сучасних автомобілів продовжує демонструвати покращення. Експерти фіксують суттєве зменшення скарг на якість складання кузовів та рівень шумоізоляції в салоні. Також у водіїв стало менше претензій до систем допомоги та реального запасу ходу нових електромобілів.

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