Чому холодні шини збільшують витрати пального автомобіля

Шини автомобіля. Колаж: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Багато водіїв навіть не здогадуються, що автомобільні колеса впливають на фінансові витрати під час кожної поїздки. Головним чинником тут виступає опір коченню, який визначає кількість енергії, необхідної для руху гуми по дорожньому покриттю. Під час поїздок на низьких швидкостях цей фізичний процес забирає від 20% до 30% усього палива. Найсильніше цей негативний ефект проявляється в перші хвилини руху, коли колеса ще залишаються холодними.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Вплив температури

Перед початком щоденної поїздки температура автомобільного колеса повністю збігається з показниками навколишнього середовища. Проте в процесі руху внутрішнє тертя швидко розігріває гуму до нормальних +53 °C, а під час тривалих марафонів цей показник легко сягає +63 °C. У міру прогрівання коліс відбуваються два важливі паралельні процеси. Повітря всередині розширюється, що автоматично збільшує внутрішній тиск, а сам загальний опір коченню починає стрімко падати.

Обидва ці чинники суттєво полегшують роботу двигуна і помітно знижують споживання пального порівняно з початковим етапом руху. Навпаки, тривала їзда на непрогрітих колесах змушує мотор витрачати зайві ресурси на подолання опору матеріалу. Додатково на цей процес впливає швидкість руху автомобіля. Коли машина розганяється понад 80 км/год, через специфічні в'язкопружні властивості каучуку втрати енергії всередині протектора лише посилюються.

Склад гуми

Сучасні хімічні технології дозволили інженерам значно знизити негативні прояви опору коченню за допомогою зміни внутрішньої структури матеріалу. У виробництві покришок нового покоління замість традиційного технічного вуглецю дедалі частіше використовують діоксид кремнію, відомий як силіка. Це прогресивне рішення дозволило одночасно покращити зчеплення з мокрим асфальтом і помітно зменшити енергетичні втрати коліс під час деформації.

Зараз при виборі комплекту на ринку водіям доводиться шукати баланс між різними експлуатаційними характеристиками. Прихильники екологічних моделей завжди обирають максимальну паливну ощадливість, покупці спортивних серій цінують насамперед чіпкість у поворотах, а турингові версії пропонують оптимальний баланс компромісів. Враховуючи показники опору коченню разом з рівнем тиску та погодними умовами, можна легко уникнути перевитрати пального в будь-який сезон.

Раніше Новини.LIVE писали, як ширина шини впливає на витрати палива авто. Фізична реальність демонструє, що збільшення площі контакту з дорогою та погіршення аеродинаміки потребують більше енергії для обертання коліс.

Також читайте, чи повинні всі шини на авто мати однакові малюнки протектора. Експерти рекомендують уникати змішування гуми, щоб зберегти заводські параметри гальмування та керованості автомобіля.