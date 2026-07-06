Чому двигун авто працює ненормально та втрачає оливу

Ремонт двигуна у майстерні. Фото: automotivemagic.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Надмірна витрата моторної оливи є поширеною проблемою для автомобілів з великим пробігом. Багато водіїв роблять помилку і просто регулярно доливають мастило у двигун, ігноруючи першопричину. Проте підвищений апетит до змащувальних матеріалів часто сигналізує про серйозні внутрішні несправності. Маскування проблеми замість професійної діагностики неминуче призводить до критичного зносу деталей та катастрофічної поломки всього силового агрегату.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Поява нагару

Коли моторна олива масово потрапляє в камеру спалювання, всередині агрегату починають накопичуватися шкідливі вуглецеві відкладення. Продукти цього згоряння осідають на внутрішніх компонентах, утворюючи щільний шар нагару на поршнях, кільцях та клапанах. У найгірших випадках ці відкладення здатні суттєво обмежити вільний рух рідини по каналах системи змащування.

Таке забруднення кардинально погіршує умови роботи рухомих елементів та збільшує силу тертя між ними. Брак нормального захисту прискорює механічну деградацію металу та провокує появу суміжних технічних несправностей. Спроби зекономити на ремонті лише наближають момент повного виходу двигуна з ладу.

Поломка ГРМ

Одним з найнебезпечніших наслідків критичного зниження рівня мастила є порушення роботи механізму газорозподілу. Падіння тиску в системі безпосередньо впливає на гідравлічні натягувачі, які втрачають здатність утримувати правильний натяг. Це призводить до нестабільної роботи та небезпечного люфту ланцюга ГРМ під час навантажень.

У найгіршому сценарії відбувається перескакування ланцюга по зубах шестерень, що повністю порушує фази роботи. Тоді поршні миттєво вдаряють по відкритих клапанах, повністю руйнуючи механізм. Подібне зіткнення зазвичай закінчується капітальним ремонтом або необхідністю повної заміни ГБЦ.

Заклинювання мотора

Робота колінчастого та розподільчого валів на високих обертах вимагає бездоганного змащування для мінімізації сил тертя. За умов масляного голодування деталі починають працювати в режимі сухого контакту, що викликає стрімке стирання поверхонь. Водій може помітити це через появу сторонніх шумів, стукоту та відчутну втрату потужності.

Повна відсутність контролю над рівнем рідини веде до гіперболічного стрибка температури всередині блока. В екстремальних умовах розпечені металеві компоненти плавляться і буквально зварюються між собою, що миттєво зупиняє автомобіль на ходу.

Регулярна перевірка рівня оливи щупом залишається найпростішим методом захисту від дорогого ремонту.

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