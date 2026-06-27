Чому автомобіль починає трусити та що з цим робити

Механік міняє опори двигуна. Фото: autostop.com.au

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Глухий удар під час запуску мотора або різкий поштовх у момент вимкнення запалювання змушують підозрювати поломку коробки передач, маховика чи півосей. Проте причиною такої поведінки автомобіля нерідко стає звичайна зношена опора двигуна, яка просто перестала виконувати свої функції. Ігнорування перших симптомів несправності призводить до підвищеного навантаження на сусідні вузли та загрожує серйозними технічними наслідками.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua.

Типові симптоми

Найбільш характерною ознакою зносу елементів кріплення є поява вираженої дрібної вібрації в салоні під час стоянки на світлофорі або при роботі на холостому ходу. Дрібне тремтіння починає передаватися на кермове колесо та передню панель, створюючи відчуття жорсткішої роботи силового агрегату. Згодом до цього додається чіткий глухий стукіт або дудніння під капотом у момент пуску чи зупинки системи. Це звучить як короткий поодинокий удар, ніби важка деталь змістилася на сантиметр.

Третім поширеним проявом стає відчутне смикання під час старту з місця або в моменти перемикання передач. Автомобілістам здається, що некоректно працює зчеплення або штовхає автоматична трансмісія. Насправді через порвану опору двигун просто отримує надмірну свободу і починає занадто сильно розгойдуватися в моторному відсіку. Якщо подушка рветься повністю, виникають гучні металеві удари на дорожніх нерівностях, а сам мотор помітно зміщується, пошкоджуючи приводи, вихлопну систему та кузовні елементи.

Причини зносу

Головним чинником виходу деталей з ладу є природне старіння матеріалів під впливом постійних температурних перепадів та ударних навантажень. Проблеми з еластичністю гумових та гідравлічних компонентів зазвичай починають масово з'являтися після подолання відмітки 100 000–150 000 км пробігу. Прискорюють цей процес любителі агресивних стартів з місця, різких прискорень та швидкої їзди по глибоких вибоїнах.

Вкрай негативно на стан звичайних гумово-металевих опор впливають приховані витоки технічних рідин під капотом. Моторна олива, яка регулярно потрапляє на поверхню деталі, швидко роз'їдає структуру гуми та повністю руйнує її. Також посилення вібрацій виникає через помилки під час монтажу або використання занадто дешевих підробок. Якісний підбір замінників вимагає суворого врахування комплектації та року випуску авто за допомогою оригінальних каталогів.

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