Чи варто купувати вживану Mazda 3: проблеми та ціни

Mazda 3 2019 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Японська Mazda 3 третього покоління, що випускалася з 2013 по 2019 роки, вважається багатьма водіями одним з найкращих представників свого класу. Покупців приваблюють атмосферні двигуни, класичний автомат, відмінна керованість та яскравий емоційний дизайн, який досі виглядає сучасно. Автомобіль пропонує високу надійність і за багатьма критеріями успішно конкурує з європейськими аналогами. Проте під час купівлі машини з пробігом понад 150 000 км слід враховувати певні технічні нюанси. Потенційним власникам важливо знати особливості моторів Skyactiv та реальний стан кузова.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

Вартість моделі

На вторинному ринку України ціни на цю модель стартують від 8500 доларів за перші екземпляри. Більш доглянуті та свіжі варіанти обійдуться покупцям у 11 000–13 000 доларів. За оновлені версії останніх років випуску з мінімальним пробігом доведеться викласти до 17 000 доларів.

Транспортний засіб випускався у кузовах седан та хетчбек. Яскравий дизайн кузова доповнюється системою G-Vectoring Control: електроніка вміло керує тягою мотора, автоматично завантажуючи передню вісь у поворотах для кращого зчеплення з дорогою.

Стан кузова

Попередні покоління цієї лінійки мали серйозні проблеми зі стійкістю до появи іржі. У третій генерації виробник значно покращив лакофарбове покриття, хоча кілька вразливих місць залишилося. Особливу увагу під час огляду варто приділити крайку капота, кришці багажника седанів, нижній частині дверей та заднім аркам.

Часто на ринку зустрічаються екземпляри, привезені з автомобільних аукціонів США. У таких випадках ризик появи корозії пов'язаний не з якістю заводського металу, а з погано виконаним кузовним ремонтом після аварії.

Салон здатний довго зберігати свіжий вигляд, а з характерних збоїв відзначають лише появу тріщин на екрані мультимедіа та відмову камери заднього огляду.

Дрібні збої в електроніці на зразок зависання магнітоли чи помилок датчиків тиску в шинах трапляються рідко та усуваються з мінімальними витратами.

Вибір двигуна

Бензиновий мотор об'ємом 1,5 л потужністю 120 к.с. дуже економний і споживає всього 6–7 л/100 км у місті, але на трасі йому бракує динаміки. Золотою серединою вважається 2-літровий варіант, який поєднує хорошу тягу з високим ресурсом. Найпотужніший двигун 2,5 л на 185 к.с. забезпечує відмінні швидкісні показники, але зустрічається переважно на машинах американського походження.

Бензинові версії загалом безпроблемні, а всі їхні вікові нюанси зводяться до періодичного очищення впуску від нагару та контролю котушок запалювання.

Турбодизель об'ємом 2,2 л може стати причиною серйозних витрат через забивання оливоприймальника сажею та ризик масляного голодування. Цей мотор вимагає частої заміни оливи та регулярних тривалих поїздок по трасі для очищення систем екології. 6-ступеневий автомат власного виробництва Mazda є надзвичайно надійним і за умови оновлення мастила кожні 60 000 км легко витримує понад 300 000 км.

Ходова частина

У поєднанні з початковим 1,5-літровим мотором ззаду встановлювалася проста і надійна балка, яка без проблем служить до 200 000 км. Потужніші версії отримали незалежну багатоважільну підвіску з гострими спортивними налаштуваннями.

Сайлентблоки та амортизатори цієї системи вимагають втручання лише на великих пробігах. Найчастіше водіям доведеться міняти стійки стабілізатора кожні 80 000 км та втулки на позначці близько 100 000 км.

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