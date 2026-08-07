Чи варто купувати автомобіль з пробігом 200 000 км

Вживані автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Купівля вживаного автомобіля в Україні нерідко супроводжується психологічним бар'єром у вигляді цифри 200 000 км на одометрі. Багато водіїв побоюються, що вибір машини з великим пробігом одразу обернеться постійними й дорогими ремонтами. Проте фахівці наголошують, що в сучасних реаліях це лише показник пройденої відстані, а не вирок. Технічний стан залежить від умов експлуатації та регулярності сервісу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

Умови руху

Експерти зазначають, що однаковий пробіг може означати абсолютно різний рівень зносу. Поїздки по трасі на стабільних обертах мінімально навантажують мотор, підвіску та трансмісію. Натомість міська експлуатація в заторах, з постійними зупинками, недогрітим двигуном і роботою на холостому ходу зношує вузли значно сильніше навіть на 100 000 км.

Величезне значення має регулярність обслуговування. Автомобіль, якому кожні 8000–10 000 км міняли оливу, заливали якісне пальне та вчасно обслуговували коробку передач, буде в ідеальному стані. Натомість екземпляр з меншими цифрами на одометрі, але без належного сервісу протягом років, принесе значно більше проблем.

Велике ТО

Позначка у 200 000 км часто збігається з періодом так званого великого обслуговування, коли вичерпується ресурс розхідників з тривалим терміном служби. У цей момент особливої уваги потребує система ГРМ, де варто перевірити стан ременя або натяг ланцюга.

Також діагностики потребують паливна система, особливо форсунки й помпа у дизелях, та автоматична трансмісія чи варіатор. Підвіска на такому етапі зазвичай вимагає стандартної заміни зношених амортизаторів, сайлентблоків і стійок стабілізатора, а екологічні системи типу каталізатора чи сажового фільтра перевіряють на рівень забруднення.

Плюси покупки

Купівля автомобіля на цій позначці має свої відчутні фінансові та практичні переваги. Основна втрата вартості вже відбулася, що дозволяє придбати модель вищого класу за ціною нового бюджетника.

При чесному пробігу покупець точно знає, до яких планових замін готуватися. Крім того, більшість заводських дитячих хвороб уже були усунені попереднім власником за гарантією або під час планових ремонтів.

Покрокова перевірка

Перед покупкою автомеханіки рекомендують обов'язково виконати декілька кроків діагностики. Комп'ютерна перевірка допоможе виявити помилки в блоках управління, оцінити роботу форсунок та тиск турбіни, а ендоскопія бензинових турбомоторів покаже стан циліндрів на наявність задирів.

Огляд кузова на підіймачу дозволить переконатися у цілісності силової структури та відсутності корозії. Завершальними етапами мають стати перевірка історії за VIN-кодом, а також тест-драйв для оцінки плавності роботи коробки передач.

Головне правило ринку свідчить, що купують не цифру на одометрі, а реальний стан технічних вузлів.

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