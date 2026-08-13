Чи можна використовувати безмивну моторну оливу в авто

Заміна оливи в автосервісі. Фото: chloesautorepair.com

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Вибір правильних змащувальних матеріалів часто стає причиною палких суперечок серед автовласників. На ринку представлена різна моторна олива, від синтетики до класичних мінеральних складів. Часто виникає питання щодо використання безмивних типів. Для більшості сучасних машин подібні експерименти є помилкою, адже вони позбавлені спеціального пакета присадок. Відсутність мийних компонентів суттєво скорочує ресурс силового агрегату та прискорює його знос.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Основні ризики

Сучасні двигуни розраховані на роботу з рідинами, що містять мийні присадки або детергенти. Вони запобігають утворенню нагару, контролюють появу масляного шламу та утримують дрібні частки забруднень у підвішеному стані до моменту їх потрапляння у фільтр.

Безмивна олива не має таких захисних властивостей, тому в процесі роботи мотора відкладення швидко осідають на внутрішніх деталях. Це призводить до передчасного зношування вузлів тертя та суттєво погіршує роботу двигуна.

Винятки з правил

Використання складів без мийних присадок виправдане лише для деякої раритетної техніки. Йдеться про дуже старі класичні автомобілі, які від початку розроблялися під такі продукти й не мають сучасного масляного фільтра.

Якщо в брудний старий мотор з великим шаром відкладень раптом залити сучасний склад з детергентами, вони почнуть активно змивати нагар. Відшаровані шматки бруду можуть забити канали й спричинити оливове голодування силового агрегату.

Раніше Новини.LIVE писали, як визначити стан двигуна авто за кольором моторної оливи. Вона виконує не лише функцію змащування, але й активно збирає продукти згоряння та відкладення.

Також читайте, яким двигунам авто насправді не підходить синтетична моторна олива. Коли від використання синтетики на деякий час дійсно варто утриматися.