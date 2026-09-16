Черги на кордоні 16 вересня: де найбільше авто на виїзді з України

Перевірка автомобіля на пропускному пункті. Фото: ДПСУ

У середу, 16 вересня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Стабільно найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 09:00 16 вересня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.

• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

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• "Устилуг" — 60 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 55 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 35 легкових автомобілів, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

• "Малий Березний" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Ужгород" — 10 легкових автомобілів, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 5 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 15 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Вилок" — 35 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

• "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Дяківці" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

• "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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