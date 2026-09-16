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Головна Авто Черги на виїзд з України зросли: які КПП завантажені 16 вересня

Черги на виїзд з України зросли: які КПП завантажені 16 вересня

Ua ru
16 вересня 2026 12:02
Черги на кордоні 16 вересня: де найбільше авто на виїзді з України
Перевірка автомобіля на пропускному пункті. Фото: ДПСУ

У середу, 16 вересня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Стабільно найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

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Станом на 09:00 16 вересня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.

Флаг Польши

Черги на кордоні з Польщею

• "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється);

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• "Устилуг" — 60 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Угринів" — 55 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Рава-Руська" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Краківець" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Шегині" — 35 легкових автомобілів, 0 автобусів, 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Флаг Словакии

Черги на кордоні зі Словаччиною

• "Малий Березний" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Ужгород" — 10 легкових автомобілів, 1 автобус, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

• "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Черги на кордоні з Угорщиною

• "Тиса" — 5 легкових автомобілів, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 15 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 20 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Вилок" — 35 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

Черги на кордоні з Румунією

• "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

• "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

• "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Дяківці" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Флаг Молдовы

Черги на кордоні з Молдовою

• "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

• "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про найекономніші автомобілі за результатами реальних тестів. До рейтингу увійшли моделі, які витрачають менше шести літрів пального на 100 кілометрів.

Також Новини.LIVE писав, чому водіям не варто переплачувати за накачування шин азотом. Для звичайного автомобіля він практично не дає переваг порівняно зі звичайним повітрям.

кордон прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон перетин кордону
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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