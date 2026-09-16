Очереди на границе 16 сентября: где больше всего машин на выезде из Украины

Проверка автомобиля на контрольно-пропускном пункте. Фото: ГПСУ

В среду, 16 сентября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Стабильно больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 09:00 16 сентября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

• "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

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• "Устилуг" — 60 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Угринов" — 55 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Рава-Русская" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Шегини" — 35 легковых автомобилей, 0 автобусов, 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

• "Малый Березный" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Ужгород" — 10 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

• "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

• "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

• "Косино" — 15 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

• "Лужанка" — 20 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Вилок" — 35 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

• "Дьяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

• "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

• "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Дьяковцы" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

• "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

• "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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