Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У четвер, 19 листопада, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Румунії. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 19 листопада

Сьогодні, 19 листопада, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

"Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" — 0 л/a, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що дослідження JD Power за 2026 рік показало, що китайські JAC і Great Wall Motor очолили рейтинг надійності масових автомобілів у Мексиці, випередивши японських і німецьких конкурентів. За результатами опитування 10 471 власника авто JAC отримав 115 скарг на 100 машин, а Great Wall Motor — 147. Водночас Honda, Toyota та Volkswagen показали гірші результати, а серед китайських брендів найнижчі позиції посіли Chirey та BYD.

Новини.LIVE також писали, що випробування п’яти популярних гібридних кросоверів на швидкості 130 км/год показали, що їхня витрата пального становить від 7 до 9,5 л/100 км. Найекономнішими виявилися Nissan Qashqai e-POWER і Renault Austral із показником 7 л/100 км, тоді як найбільше пального споживає Kia Sportage Hybrid. Експерти також наголошують, що на трасі самозарядні гібриди можуть бути практичнішими за плагін-гібриди, оскільки не перевозять важку батарею після її розрядження.