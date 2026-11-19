Черги на кордоні: затори на виїзді до Польщі та Румунії
У четвер, 19 листопада, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Польщі та Румунії. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 19 листопада
Сьогодні, 19 листопада, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 25 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 40 л/а, 0 автобусів, 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Біла Церква" — 0 л/a, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Новини.LIVE інформували, що дослідження JD Power за 2026 рік показало, що китайські JAC і Great Wall Motor очолили рейтинг надійності масових автомобілів у Мексиці, випередивши японських і німецьких конкурентів. За результатами опитування 10 471 власника авто JAC отримав 115 скарг на 100 машин, а Great Wall Motor — 147. Водночас Honda, Toyota та Volkswagen показали гірші результати, а серед китайських брендів найнижчі позиції посіли Chirey та BYD.
Новини.LIVE також писали, що випробування п’яти популярних гібридних кросоверів на швидкості 130 км/год показали, що їхня витрата пального становить від 7 до 9,5 л/100 км. Найекономнішими виявилися Nissan Qashqai e-POWER і Renault Austral із показником 7 л/100 км, тоді як найбільше пального споживає Kia Sportage Hybrid. Експерти також наголошують, що на трасі самозарядні гібриди можуть бути практичнішими за плагін-гібриди, оскільки не перевозять важку батарею після її розрядження.