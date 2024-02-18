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Черги на кордоні з Україною — де надовго затримаються водії автобусів і авто

18 лютого 2024 19:31
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні з Україною 18 лютого
Черги з автобусів на кордоні. Ілюстративне фото: t.me/kolejki_granica_PL_UA
1ce78736-e1bd-4ba5-2a3f-727c8050ae00 - Кіра Топенко
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні з країнами ЄС та Молдовою зафіксовано в декількох пунктах пропуску станом на вечір неділі, 18 лютого. Через це водії будуть змушені чекати на кордоні протягом деякого часу. Також у прикордонній службі порадили всім охочим перетнути кордон враховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 18 лютого: пункти пропуску

Станом на 18:00 18 лютого черги на кордоні з сусідніми країнами прикордонники виявили в декількох пунктах пропуску. 

Черги на кордоні з Польщею 14 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 45 л/а, 0 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 4 автобуси (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 500 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 14 лютого

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 14 лютого

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 25 л/а, 0 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 14 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Україні скоро пальне може подорожчати на дві гривні. Такий зріст пов'язаний з атаками хуситів на цивільні судна в Червоному морі.  

Також повідомлялося, що чеські фермери приєднаються до протестів проти аграрної політики Євросоюзу 22 лютого. 

Молдова
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