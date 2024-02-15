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В Україні може подорожчати паливо — подробиці

15 лютого 2024 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Україні може подорожчати паливо — подробиці
Чоловік заправляє свою машину. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Незабаром в Україні паливо може подорожчати ще на дві гривні. Це пов'язано з атаками хуситів на цивільні судна у Червоному морі, через що у світі почала зростати вартість палива.

Про це повідомив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі телемарафону у четвер, 15 лютого.

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Куюн повідомив, що закупівельна ціна палива зросла з 77 доларів за барель на початку 2024 року до 83 доларів.

Україна імпортує паливо за світовими цінами і, відповідно, закупівельна вартість почала зростати.

"Ми бачимо, що вже кілька тижнів мережі економсегмента почали підтягувати ціни, щодня на 20-50 копійок. Поки немає передумов говорити про трагедію, але в межах 2 гривень за літр ціна може зрости протягом 2-3 тижнів", — сказав Куюн.

Експерт заявив, що не бачить передумов для критичної ситуації, але якщо у світі не зміниться ситуація, то в межах двох гривень за літр ціна може вирости.

Нагадаємо, "Укрнафта" розпочала будівництво трьох розвідувальних нафтових свердловин у Львівській області.

Також експерт компанії "Нафтогаз" Олександр Сіренко розповіли, коли в Україні зміняться ціни на бензин та дизельне паливо.

ціни на паливо
війна
бензин
Україна
паливо
нафта

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