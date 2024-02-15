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В Украине может подорожать топливо — подробности

15 февраля 2024 12:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Украине может подорожать топливо — подробности
Мужчина заправляет свою машину. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В скором времени в Украине топливо может подорожать еще на две гривны. Это связано с атаками хуситов на гражданские судна в Красном море, из-за чего в мире начала расти стоимость топлива.

Об этом сообщил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

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Куюн сообщил, что закупочная цена топлива выросла с 77 долларов за баррель в начале 2024 года до 83 долларов сегодня.

Украина импортирует топливо по мировым ценам и соответственно, закупочная стоимость начала расти. 

"Мы видим, что уже пару недель сети эконом-сегмента начали подтягивать цены, каждый день на 20-50 копеек. Пока нет предпосылок говорить о трагедии, но в пределах 2 гривен за литр цена может вырасти в течение 2-3 недель", — сказал Куюн.

Эксперт заявил, что не видит предпосылок для критической ситуации, но если в мире не изменится ситуация, то в пределах двух гривен за литр цена может вырасти.  

Напомним, "Укрнафта" начала строительство трех разведывательных нефтяных скважин во Львовской области.

Также эксперт компании "Нафтогаз" Александр Сиренко рассказали, когда в Украине изменятся цены на бензин и дизельное топливо.

цены на топливо
война
бензин
Украина
топливо
нефть

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