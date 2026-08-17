Черги на кордоні 17 серпня: виїзд з України ускладнений

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

У понеділок, 17 серпня, на пунктах пропуску на західному кордоні України фіксують черги з легкових автомобілів та автобусів. Найбільш завантаженими наразі залишаються окремі переходи на напрямках до Польщі, Словаччини та Угорщини. Зокрема, помітне накопичення транспорту спостерігається перед пунктами пропуску "Устилуг", "Ужгород", "Косино" та "Краківець".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 17 серпня

Сьогодні, 17 серпня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 40 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється)

"Угринів" -0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 20 л/а, 7 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" -10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"М.Березний" - 11 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 30 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 25 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 6 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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