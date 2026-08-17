Очереди на границе 17 августа: выезд из Украины затруднен

Очереди на границе. Фото: ГПСУ

В понедельник, 17 августа, на пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди из легковых автомобилей и автобусов. Наиболее загруженными в настоящее время остаются отдельные переходы на направлениях в Польшу, Словакию и Венгрию. В частности, заметное скопление транспорта наблюдается перед пунктами пропуска "Устилуг", "Ужгород", "Косино" и "Краковец".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 августа

Сегодня, 17 августа, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М. Березный" — 11 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 25 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 6 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Ранее Новини.LIVE писали, что спортивный хэтчбек Toyota GR Corolla имеет полный привод, 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 300 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. Модель доступна с механической или автоматической коробкой передач, однако активная эксплуатация на треке выявила типичные проблемы автомобиля.

Также мы сообщали, что при запуске двигателя вместо нормальной работы стартера иногда слышны лишь щелчки, а приборная панель начинает мигать. Чаще всего проблему связывают с разряженным аккумулятором, однако его замена не всегда устраняет причину. Аккумулятор может терять заряд из-за коротких поездок, неисправного генератора или утечки тока в электросистеме автомобиля.