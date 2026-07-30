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Головна Авто Черги на кордоні: великі затори фіксуються на всіх напрямках

Черги на кордоні: великі затори фіксуються на всіх напрямках

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2026 13:07
Черги на кордоні: великі затори фіксуються на всіх напрямках
Черги на українському на кордоні. Фото: ДПСУ

У четвер, 30 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше скупчення транспорту спостерігається на напрямках до Румунії, Польщі та Угорщини. В ДПСУ просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 30 липня

Сьогодні, 30 липня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

Черги на кордоні з Польщею 30 липня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 10 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 90 л/а, 4 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 50 л/а, 0 автоб., 50 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 липня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "М.Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 15 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 липня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 15 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 30 липня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 7 л/а, 1 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 30 липня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

Як писали Новини.LIVE раніше, водії розповіли, чому остерігаються французьких авто з пробігом. Виявилось, в них є проблеми з автоматичними коробками передач та постійно виникали збої в електроніці. 

Також ми повідомляли, що водіям можут суттєво скоротити витрати на пальне, якщо будуть дотримуватися швидкісних обмежень. Розрахунки показують, що дотримання швидкісного режиму у місті збільшує середній час щоденної поїздки на роботу лише на 1 хвилину.

ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко
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