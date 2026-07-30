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Главная Авто Очереди на границе: на всех направлениях большие пробки

Очереди на границе: на всех направлениях большие пробки

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 13:07
Очереди на границе: на всех направлениях большие заторы
Очереди на украинской границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 30 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление транспорта отмечается на направлениях в Румынию, Польшу и Венгрию. В ГПСУ просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 30 июля

Сегодня, 30 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

Черги на кордоні з Польщею 30 липня

Очереди на границе с Польшей

  • «Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • «Устилуг» — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Грушев» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Краковец» — 90 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 30 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • «М.Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Ужгород» — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • «Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Черги на кордоні з Угорщиною 30 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • «Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • «Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • «Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • «Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

Черги на кордоні з Румунією 30 липня

Очереди на границе с Румынией

  • «Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • «Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • «Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Красноильск» — 7 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;
  • «Дяковцы» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 30 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • «Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, водители рассказали, почему опасаются французских автомобилей с пробегом. Оказалось, у них есть проблемы с автоматическими коробками передач и постоянно возникали сбои в электронике.

Также мы сообщали, что водители могут существенно сократить расходы на топливо, если будут соблюдать скоростные ограничения. Расчеты показывают, что соблюдение скоростного режима в городе увеличивает среднее время ежедневной поездки на работу всего на 1 минуту.

ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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