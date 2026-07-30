Очереди на границе: на всех направлениях большие заторы

Очереди на украинской границе. Фото: ГПСУ

В четверг, 30 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Наибольшее скопление транспорта отмечается на направлениях в Румынию, Польшу и Венгрию. В ГПСУ просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 30 июля

Сегодня, 30 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд.

«Ягодин» — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

«Устилуг» — 10 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Угринов» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Рава-Русская» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Грушев» — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Краковец» — 90 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Шегини» — 50 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Смильница» — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Нижанковичи» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

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«М.Березный» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Ужгород» — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

«Малые Селменцы» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

«Тиса» — 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Дзвинково» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

«Косино» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Лужанка» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Вилок» — 10 л/а, 0 пешеходов;

«Великая Паладь» — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов).

«Дяково» — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

«Солотвино» — 0 л/а, 0 пешеходов;

«Порубное» — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Красноильск» — 7 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов;

«Дяковцы» — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

«Мамалига» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Кельменцы» — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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