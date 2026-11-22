Зона прикордонного контролю автомобільного пункту пропуску на українсько-польському кордоні. Фото: ДПСУ

У неділю, 22 листопада на пунктах пропуску на виїзд з України зафіксували черги легкових автомобілів та автобусів. Найбільше машин очікує на перетин кордону з Польщею через пункт пропуску "Устилуг" — 20 авто. Черги також є на кордоні з Угорщиною та Румунією, тоді як на словацькому й молдовському напрямках скупчень транспорту немає.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 22 листопада

Сьогодні, 22 листопада, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на низці контрольно-пропускних пунктах.

"Ягодин" — 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 20 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється).

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"Малий Березний" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" - 0 л/а, 0 автоб.;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Біла Церква" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 3 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Порубне" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

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