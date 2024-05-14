Черги на кордоні України сьогодні вранці 14 травня

Автівки на КПП. Фото ілюстративне: dpsu.gov.ua

Черги на кордоні України уранці у вівторок, 14 травня, утворилися в п'ятьох пунктах пропуску. Водіїв закликають при плануванні поїздки до країн Європейського Союзу та Молдови звертати увагу на можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 14 травня: пункти пропуску

Станом на 05:30 14 травня черги з легкових автомобілів та автобусів на кордоні із сусідніми країнами прикордонники виявили в п'ятьох пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

— "Устилуг" — 0 л/а, 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Угринів" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Краківець" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Шегині" — 70 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

— "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

"Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

— "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

— "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

— "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

— "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

— "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 тонни);

— — "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках).

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;

— "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

— "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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