Черги на кордоні України зранку, 4 серпня

Черги з автівок на КПП. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України зранку у неділю, 4 серпня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок. Найдовше доведеться чекати на кордоні з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 4 серпня: пункти пропуску

Станом на 4 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 15 л/а, 3 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 0 л/а, 7 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 0 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 0 л/а, 11 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 0 л/а, 4 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

"Малий Березний" — 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 10 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).