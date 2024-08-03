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Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

3 серпня 2024 07:37
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор
Черги на кордоні України зранку, 3 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
Кіра Топенко - Редактор
Кіра Топенко
Редактор

Черги на кордоні України зранку у суботу, 3 серпня, зафіксовано на декількох пунктах пропуску. Водіям варто враховувати це під час планування поїздок. Найдовше доведеться чекати на кордоні з Польщею.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 3 серпня: пункти пропуску

Станом на 3 серпня прикордонники виявили на деяких пунктах пропуску на кордоні з сусідніми країнами черги з автобусів та легкових автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 3 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 2 автобуси; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 50 л/а, 6 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 40 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 серпня

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 6 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 3 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 3 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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