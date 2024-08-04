Очереди на границе Украины утром, 4 августа

Очереди из автомобилей на КПП. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины утром в воскресенье, 4 августа, зафиксированы на нескольких пунктах пропуска. Водителям следует учитывать это при планировании поездок. Дольше всего придется ждать на границе с Польшей, Словакией и Венгрией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 4 августа: пункты пропуска

По состоянию на 4 августа пограничники обнаружили на некоторых пунктах пропуска на границе с соседними странами очереди автобусов и легковых автомобилей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 15 л/а, 3 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 7 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 0 л/а, 11 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

"Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 10 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).