Черги на кордоні сьогодні: де доведеться чекати найдовше
У неділю, 2 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше навантаження серед пунктів пропуску зафіксовано на напрямку до Польщі. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контролю.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 2 серпня
Сьогодні, 2 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 65 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 25 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" -0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 40 л/а, 2 автоб.,0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 л/а,0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" -0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" -10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" -10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів
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