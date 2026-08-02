Черги на кордоні сьогодні: де доведеться чекати найдовше

Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Кіра Топенко Редактор, провідний експерт "Авто"

У неділю, 2 серпня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше навантаження серед пунктів пропуску зафіксовано на напрямку до Польщі. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контролю.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 2 серпня

Сьогодні, 2 серпня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд.

"Ягодин" - 2 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 65 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" -0 л/а, 0 автоб.(пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 20 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 25 л/а, 8 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 10 л/а, 0 автоб., 100 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" -0 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"М.Березний" - 25 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 40 л/а, 2 автоб.,0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 л/а,0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" -0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів(працює з 08 до 19 години).

"Дякове" -10 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 5 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" -10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів

Новини.LIVE інформували, що у період активного туристичного сезону в Греції водіїв закликають суворо дотримуватися швидкісних обмежень на дорогах. Влада посилила відповідальність за перевищення швидкості, яке, за даними місцевих служб, є причиною 20–30% смертельних аварій. Новий дорожній кодекс передбачає жорсткіші адміністративні покарання залежно від рівня порушення.

Новини.LIVE також писали, що попри статус одного з найвідоміших міст світу, Париж приховує маловідому особливість. У французькій столиці немає жодного дорожнього знака STOP, адже водії керуються іншими правилами пріоритету на дорогах.