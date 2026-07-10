Черги на кордоні 10 липня: де доведеться чекати найдовше

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Черги на кордоні України у четвер, 10 липня, залишаються помірними, однак на окремих пунктах пропуску з Польщею спостерігається найбільше скупчення транспорту. Також прикордонники попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб, що може вплинути на швидкість оформлення.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, передає Новини.LIVE.



Черги на кордоні України 10 липня

"Ягодин" — 0 автобусів (легкові авто та пішоходи тимчасово не пропускаються);

"Устилуг" — 65 легкових авто, 1 автобус;

"Угринів" — 30 легкових авто;

"Рава-Руська" — 30 легкових авто;

"Грушів" — 20 легкових авто;

"Краківець" — 15 легкових авто;

"Шегині" — 60 легкових авто, 100 пішоходів;

"Смільниця" — черг немає;

"Нижанковичі" — 25 легкових авто.

"Малий Березний" — черг немає;

"Ужгород" — 15 легкових авто;

"Малі Селменці" — черг немає (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 легкових авто;

"Дзвінкове" — 25 легкових авто;

"Косино" — 35 легкових авто;

"Лужанка" — черг немає;

"Вилок" — 15 легкових авто;

"Велика Паладь" — черг немає.

"Дякове" — 10 легкових авто;

"Солотвино", "Порубне", "Красноїльськ" — черг немає;

"Дяківці" — 5 легкових авто.



"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а

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