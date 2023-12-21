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АЗС в Україні оновили ціни. Яка вартість пального сьогодні

21 грудня 2023 06:42
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в вУкраїні станом на 21 грудня 2023— скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 21 грудня, середні ціни на автогаз та бензин в Україні трохи впали. Найбільше здешевшав саме автогаз, ціни на цей вид пального впали майже на 30 копійок. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 21 грудня

За даними моніторингового сайту, 21 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,94 грн/л;
  • А-95 — 51,93 грн/л;
  • А-92 — 49,22 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,89 грн/л;
  • скраплений газ — 31,79 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 55,50 грн/л,
  • А-95 — за 52,41 грн/л,
  • бензин А-92 — за 49,37 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 52,18 грн/л,
  • скраплений газ — 33,09 грн/л.

Ціни на бензин та ДП в Україні станом на 21 грудня

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 21 грудня

21 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 59,99 грн/л та 57,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 50,99 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 48,40 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 32,47 грн/л, на KLO — 31,48 г рн/л, на Shell — 31,84 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, що росіяни без допомоги китайців спорудили потворний електрокар. Калінінградський "Автотор", де до запровадження антиросійських санкцій збирали BMW, Hyundai та Kia, планує виробництво субкомпактного міського електромобіля Amber. Це повністю російська розробка.   

Раніше ми розповіли, що Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск в робочому режимі перереєстрації автомобілів у застосунку "Дія". При перепродажу легкового автомобіля з 15 червня 2023 року отримання експертного висновку стало необов’язковим. Втім, для покупців, які бажають переконатися у тому, що номерні таблички на автомобілі не підроблені, експертний огляд доступний за окрему плату, а висновок дійсний 10 днів.  

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