Автоподорожі по ЄС подорожчали: скільки коштують платні дороги у 2026 році

Платна дорога в Європі. Фото: wikipedia.org

Ігор Саджа Редактор, провідний експерт "Авто"

Автомобільні мандрівки країнами Європи цього сезону вимагатимуть від водіїв більших фінансових витрат. Одразу кілька держав провели індексацію тарифів на дорожні збори та змінили правила користування платними автобанами. У більшості регіонів діє виключно електронна система контролю, де під час оформлення необхідно безпомилково вносити реєстраційні дані машини. Водіям варто заздалегідь вивчити оновлені умови, щоб уникнути солідних штрафів на європейських дорогах.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на vitrina.pl

Оплата у Східній Європі

У Чехії цього року ціни на віньєтки зросли, а найбільше подорожчав одноденний дозвіл. Йдеться про специфічний термін дії, адже такий документ працює не 24 години, а лише до півночі дня купівлі. Для звичайних легкових авто діють такі тарифи:

1 день — близько 9 євро

10 днів — близько 12 євро

1 місяць — близько 19 євро

1 рік — близько 102 євро

У Словаччині подорожчання торкнулося лише довгострокових дозволів на місяць та рік, які тепер коштують 17 євро та 90 євро відповідно. Проїзд на 1 день обійдеться приблизно у 8 євро, а на 10 днів — у майже 11 євро. Водіям великих автомобілів з причепами слід пам'ятати, що за умови перевищення загальної маси автопоїзда понад 3,5 т доведеться докуповувати окрему віньєтку для причепа.

Угорщина підняла вартість через рівень інфляції, тому одноденний проїзд тут коштує близько 14 євро, а десятиденний близько 17 євро.

Болгарія пропонує найнижчі ціни, де тиждень руху коштує 7,70 євро, а також залишається єдиною країною зі спеціальним тарифом вихідного дня за 5,10 євро.

Автобани Центральної Європи

Австрія запровадила нову сітку тарифів, де добовий проїзд коштує 9,60 євро, а десятиденний 12,80 євро. Важливо враховувати, що замовлені онлайн електронні віньєтки на два місяці за 32 євро чи на рік за 106,80 євро починають діяти лише через 18 днів після оплати. Окремо в країні доведеться платити за рух у великих тунелях, зокрема Караванке коштує 8,80 євро, а Бреннер 12 євро.

Словенія утримує одні з найвищих цін у регіоні, де за 7 днів руху потрібно віддати 16 євро, а за місяць 32 євро. Для власників великих позашляховиків та мікроавтобусів категорії 2B ці суми автоматично подвоюються.

Південні та західні траси

Італія та Хорватія зберігають класичні пункти зі шлагбаумами та розрахунком за пройдену відстань. В Італії середня вартість становить приблизно 0,08 євро за км. Проте з літа тут працює програма компенсацій за затори через ремонти, яка повертає 50% вартості за годину очікування та 100% за затримку понад три години.

У Франції активно впроваджують безбар'єрні ділянки системи Flux Libre, де камери фіксують номери, а водій зобов'язаний самостійно сплатити борг протягом 72 годин в інтернеті. Середня вартість французьких доріг тримається на рівні від 7,50 до 11 євро за кожні 100 км магістралі.

Штрафні санкції

За недотримання правил оплати або помилки під час реєстрації автомобіля європейські країни карають солідними штрафами. У Чехії сума стягнення в середньому становить близько 70–90 євро, хоча за законом може сягати й рекордних 800 євро. Словенія випише водієві 300 євро за неправильний вибір категорії транспортного засобу, а в Болгарії аналогічний промах або відсутність віньєтки обійдеться орієнтовно у 153 євро.

Суворо карає Угорщина, де сума автоматично зростає залежно від терміну затримки. Якщо сплатити борг протягом 60 днів, штраф становитиме близько 70 євро, але після цього періоду цифра збільшується майже до 240 євро. Схожа логіка діє й на безбар'єрних трасах Франції, де забудькуватість водія спочатку коштуватиме 10 євро, за два тижні перетвориться на 90 євро, а через два місяці вилиється в 375 євро.

Раніше Новини.LIVE писали про правило трьох секунд, яке має знати кожен водій. Застосування цього методу суттєво знижує ризик виникнення аварій на швидкісних трасах.

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