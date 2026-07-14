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Затори на виїзді до Угорщини: черги на кордоні 14 липня

14 липня 2026 10:22
Черги на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Кіра Топенко
Редактор, провідний експерт "Авто"

У вівторок, 14 липня, черги на кордоні України фіксуються на низці контрольно-пропускних пунктах (КПП). Найбільше автівок на виїзді до Угорщини та Польщі. Водіям рекомендують завчасно планувати поїздки через можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 14 липня

Сьогодні, 14 липня, станом на 9:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд. Скупчення автівок є на 11 контрольно-пропускних пунктах.

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобуcів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 20 л/а, 0 автобусів, 20 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Новини.LIVE інформували, що експерти назвали найвдалішими роками випуску Honda Odyssey моделі 2004 та 2017 років, відзначивши їхню надійність, безпечність і невелику кількість технічних проблем. Водночас версію 2003 року вважають однією з найневдаліших через численні несправності, зокрема проблеми з трансмісією, подушками безпеки та стоянковим гальмом. Фахівці радять враховувати рік випуску перед купівлею цього мінівена на вторинному ринку.

Новини.LIVE також писали, що проколене колесо можна тимчасово відремонтувати без домкрата й заміни шини за допомогою аерозольного герметика. Такий спосіб займає лише кілька хвилин і підходить для невеликих проколів діаметром до 6 мм, після чого колесо необхідно підкачати. Водночас експерти наголошують, що це лише тимчасове рішення, а згодом шину слід відремонтувати або замінити.