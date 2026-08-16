Заплутаний тест ПДР: хто має дати дорогу на перехресті

Схеми руху авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Валентин Бандура Редактор

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. До нерегульованого перехрестя під'їхали два автомобілі: білий повертає ліворуч, а червоний — праворуч. Водій якої машини зобов'язаний дати дорогу в зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено знаки пріоритету:

перед водієм білого автомобіля — 2.1 "Дати дорогу" ;

; перед водієм червоної машини — 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено".

Згідно з Розділом 33 ПДР, знак 2.1 зобов'язує водія дати дорогу транспортним засобам, які рухаються головною дорогою.

Знак 2.2 забороняє проїзд без зупинки та також зобов'язує водія дати дорогу транспортним засобам, що рухаються перехрещуваною (головною) дорогою.

Позаяк обидва автомобілі виїжджають з другорядних доріг, вони перебувають у рівнозначних умовах.

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Отже, водій білого автомобіля, виконуючи поворот ліворуч, зобов'язаний дати дорогу водієві червоного, який повертає праворуч.

Правильна відповідь №1

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