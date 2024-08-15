Хитрий тест з ПДР — чи дозволений водієві білого автомобіля обгін

Можна обігнати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з правил обгону. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати обгін в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено. Дозволено, якщо авто попереду рухається зі швидкістю менш як 30 км/год.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля має намір обігнати чорну машину, яка рухається попереду. Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку.

В зображеній ситуації ділянка дороги має одну смугу в одному напрямку, отже, обгін дозволено. Але поруч встановлено знак 3.25 "Обгін заборонено".





Знак забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год. Поодинокими вважаються окремі транспортні засоби, автопоїзди, а також буксуючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим.

Але під знаком також є табличка 7.12. "Ожеледиця".





Табличка означає, що дія знаку 3.25 поширюється лише на зимовий період, коли проїзна частина може бути слизькою.

На малюнку явно зображена не зимова ситуація, отже виконати обгін водієві білого авто ніщо не забороняє.

Правильна відповідь №1

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