Хитрый тест с ПДД — разрешен ли водителю белого автомобиля обгон

Можно обогнать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по правилам обгона. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено. Разрешено, если авто впереди двигается со скоростью менее 30 км/ч.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен обогнать двигающуюся впереди черную машину. Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении.

В изображенной ситуации участок дороги имеет одну полосу в одном направлении, следовательно, обгон разрешен. Но рядом установлен знак 3.25 "Обгон запрещен".





Знак запрещает обгон всех транспортных средств, кроме единичных, двигающихся со скоростью менее 30 км/ч. Единичными считаются отдельные транспортные средства, автопоезда, а также буксирующее транспортное средство в сцеплении с буксированным.

Но под знаком также есть табличка 7.12. "Гололед".





Табличка означает, что действие знака 3.25 распространяется только на зимний период, когда проезжая часть может быть скользкой.

На рисунке явно изображена не зимняя ситуация, следовательно, выполнить обгон водителю белого авто ничто не запрещает.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по правилам обгона — здесь и здесь.