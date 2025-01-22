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Заборона TikTok могла заощадити власникам авто мільйони доларів

22 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Заборона TikTok — як автовласники могли заощадити мільйони
TikTok  на смартфоні. Фото: cbsnews.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Днями у США відновив роботу TikTok після того, як Дональд Трамп пообіцяв скасувати його заборону американським урядом. Але не всіх тішить таке рішення нового президента, особливо жертв флешмобу Kia Challenge.

Про це написав Motor Biscuit.

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Тренд TikTok на мільйони

У 2021 році в TikTok з’явилося відео, на якому показано, як за допомогою USB-кабелю викрадають деякі моделі Hyundai та Kia. Трюк спрацював на автомобілях з механічними ключами та без іммобілайзерів двигуна. Цей ролик став вірусним переважно серед підлітків. Розпочався флешмоб Kia Challenge, за умовами якого потрібно було викрасти авто Hyundai або Kia.

До 2022 року поліцейські департаменти по всій країні повідомляли про масове зростання крадіжок. У Чикаго за перше півріччя викрали 551 автомобіль Kia та Hyundai. До кінця року ця кількість збільшилася до 6250. У Мілуокі крадіжки зросли більш як на 200% між 2019 та 2021 роками. При чому 67% викрадених становили моделі Kia та Hyundai. Також ця проблема спричинила щонайменше 14 аварій, у яких загинуло вісім людей.

У 2023 році Kia та Hyundai врегулювали колективний позов на суму 200 000 000 доларів. Угода охопила приблизно 9 000 000 власників авто в США.

Вірус викрадення авто

Після того, як TikTok в США знову законний, виникає питання, які машини стануть наступними жертвами флешмобів? Кримінальники завжди знайдуть недоліки безпеки автомобілів. Але без TikTok поширювати цю інформацію було б складніше. Потенційні викрадачі автомобілів — багато з них підлітки — могли б ніколи не зазіхати на Kia, якби вони не бачили, як це робиться.

Раніше поліція попередила батьків про новий небезпечний тренд у TikTok. Також ми писали, скільки можна заробити на переглядах у ТікТок.

США TikTok авто автомобіль заборона

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