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Запрет TikTok мог сэкономить владельцам авто миллионы долларов

22 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Запрет TikTok — как автовладельцы могли сэкономить миллионы
TikTok на смартфоне. Фото: cbsnews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На днях в США возобновил работу TikTok после того, как Дональд Трамп пообещал отменить его запрет американским правительством. Но не всех радует такое решение нового президента, особенно жертв флешмоба Kia Challenge.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Тренд TikTok на миллионы

В 2021 году в TikTok появилось видео, на котором показано, как с помощью USB-кабеля угоняют некоторые модели Hyundai и Kia. Трюк сработал на автомобилях с механическими ключами и без иммобилайзеров двигателя. Этот ролик стал вирусным преимущественно среди подростков. Начался флешмоб Kia Challenge, по условиям которого нужно было угнать авто Hyundai или Kia.

К 2022 году полицейские департаменты по всей стране сообщали о массовом росте краж. В Чикаго за первое полугодие угнали 551 автомобиль Kia и Hyundai. К концу года это количество увеличилось до 6250. В Милуоки кражи выросли более чем на 200% между 2019 и 2021 годами. Причем 67% похищенных составляли модели Kia и Hyundai. Также эта проблема вызвала по меньшей мере 14 аварий, в которых погибли восемь человек.

В 2023 году Kia и Hyundai урегулировали коллективный иск на сумму 200 000 000 долларов. Соглашение охватило примерно 9 000 000 владельцев авто в США.

Вирус угона авто

После того как TikTok в США снова законен, возникает вопрос, какие машины станут следующими жертвами флешмобов? Злоумышленники всегда найдут недостатки безопасности автомобилей. Но без TikTok распространять эту информацию было бы сложнее. Потенциальные угонщики автомобилей — многие из них подростки — могли бы никогда не посягать на Kia, если бы они не видели, как это делается.

Ранее полиция предупредила родителей о новом опасном тренде в TikTok. Также мы писали, сколько можно заработать на просмотрах в ТикТок.

США TikTok авто автомобиль запрет

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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